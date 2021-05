IOSPER redujo horarios de atención: hubo filas de espera en sede de San Agustín

Debido a lo dispuesto en el DNU presidencial, IOSPER modificó sus horarios de atención al público desde el 26 al 31 de mayo, y solo presta servicio en sus oficinas de 9 a 12hs. La nueva disposición ocasionó que se formen filas de espera frente a la sede de calle Galán 1854 a donde acuden los afiliados que no tienen turno y aguardan para ser atendidos por orden de llegada.Es que si algún afiliado se acerca a las oficinas de calle Gualeguaychú y manifiesta que necesita un trámite urgente, lo derivan a la sede de barrio San Agustín donde esta mañana se concentró una gran cantidad de personas que debieron esperar hasta más de una hora para ser atendidos.“A los que no tienen turno y necesitan algo urgente, los mandan para acá; cuando yo llegué había 60 personas”, comentó aun hombre que esperaba a ser atendido para autorizar una orden para una tomografía. “Hace una hora que espero, no es mucho”, comentó.“Desde las 9 espero para la autorización de estudios oftalmológicos y orden de consulta”, agregó una mujer a las 11.30. “Lo bueno es que acá me atienden en el momento, pero hay que venir y esperar toda la mañana”, indicó.