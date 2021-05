“Charango Flow”, baila para alegrar a gente y vende pan para ayudar a su familia

El baile, su pasión

Renzo Giménez o “Charango Flow”, como mejor lo conocen en la capital entrerriana, es un joven que vive en el barrio Paraná XX y se gana la vida vendiendo comida y haciendo lo que más le gusta: bailar.“Estoy muy emocionado. Lo que hago es para ayudar a mi familia. Siempre ando con mi parlante para poder bailar y vender. La gente me acompaña mucho”, expresó a Elonce TV el joven.Renzo, vende girasoles, garrapiñadas, pan casero y facturas por las calles del barrio “gracias a eso vivo el día a día y comemos”, dijo y agregó que “mi papá es taxista, hay días que la plata no alcanza y yo quiero ayudarlos”.“Mi sueño es comprarle un auto a mi papá. Él se lo merece, tiene un gran corazón. Yo sé que lo voy a lograr”, contó.El joven, confesó a este medio que su pasión es el baile y el reggaetón. “Me divierto mucho haciendo esto y les agradezco a todos los que me apoyan. A mí me interesa que al público le guste lo que hago”.Sobre el nombre “Charango Flow”, Renzo comentó que “me lo puse yo solo, porque me gustaba mucho. Bailo y me la paso muy bien”.