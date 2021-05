Remiseros aseguran que la demanda “disminuye” los días de paro de colectivos

Se desarrolla un paro de transporte urbano en el interior del país por 48 horas, que afecta a los usuarios de colectivo de Paraná., recorrió las calles de la ciudad para conocer cómo influye la retención del servicio en los remiseros.“Cada vez que no hay colectivos se trabaja menos. La gente ya sabe y se prepara, el presupuesto no da para andar en remises”, indicó aRomero, remisero de Paraná.El trabajador remarcó que este jueves, en 10 horas “realice siete viajes, cuando generalmente hacemos alrededor de 15/16 viajes”, dijo. A la vez, agregó que desde las restricciones “se nota la baja de movimiento y eso influye también”.El remisero contó que hace años trabaja en este rubro y remarcó que “es la peor época que se está viviendo”.En tanto, Américo, otro conductor comentó que “el día este re tranquilo y no pasa nada. Prácticamente en la tarde no hubo movimiento. Desde las restricciones, bajó un 50% la demanda de viajes”.A los pasajeros se les exige “el permiso para circular”.