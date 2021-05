Lucía Varisco recordó a su padre: “Fue un hombre gigante y lo seguirá siendo”

Paraná Declaran duelo en Paraná por la muerte del ex intendente Sergio Varisco

Los restos del ex intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, fueron velados desde este mediodía, en el Salón “Mariano Moreno” del edificio del Concejo Deliberante de Paraná.Alrededor de las 16.40 de este jueves, el cortejo partió desde calles Corrientes y Andrés Pazos, hacia el Cementerio Municipal de Paraná, donde minutos después de las 17, un grupo íntimo de familiares y amigos, ingresaron al campo santo para despedir los restos de Varisco en el panteón familiar.La diputada provincial por la UCR, Lucía Varisco, salió del cementerio pasadas las 17:20 luego de darle el último adiós a su padre., la joven agradeció a todos los presentes por “el cariño y la compañía”. Destacó “la fuerza que nos dan” para seguir adelante. “El afecto de la gente nunca faltó, les agradezco de corazón”.Sobre su padre, dijo que “quiero que lo recuerden como el hombre gigante que fue y que seguirá siendo”. Lucía remarcó que “todo lo que hizo, lo hizo desde el amor, la militancia y la convicción”.“Su legado va a estar siempre, para mí y para todos”, finalizó.Sergio Varisco, falleció este jueves a los 60 años de edad, mientras estaba internado en una clínica privada de Paraná, a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.La concejala Claudia Acevedo, consternada declaró a este medio que “no puedo hablar porque lloro y Sergio no se merecía que llore. Me hizo muy feliz”.Al retirarse, manifestó que “vamos hacer justicia y todo se va aclarar. Por el amor que le tenemos a Sergio lo vamos a seguir haciendo, él nunca nos pidió nada”.En tanto, mediante el decreto N° 1009 se estableció Duelo Municipal por el término de tres días a partir de la fecha en la ciudad de Paraná. Durante ese tiempo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios públicos.La medida se da en consideración de Varisco como “un hombre que abrazó la política desde muy joven”, que fue miembro de la Unión Cívica Radical y se desempeñó en distintos cargos, entre ellos, presidente municipal en dos oportunidades.