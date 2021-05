Jóvenes dirigentes destacaron en la figura de Varisco “su trayectoria política”

Con una ceremonia íntima en la que participan allegados y familiares, brindan el último adiós al ex intendente de Paraná Sergio Varisco. El velorio se desarrolla en el salón “Mariano Moreno” del edificio del Concejo Deliberante de Paraná.El velatorio se realiza bajo estrictas medidas sanitarias: a los concurrentes se les exige el uso de barbijo y, además, en el acceso por el estacionamiento del Concejo Deliberante se les toma la temperatura y se les coloca alcohol en las manos.dialogó con integrantes de la Juventud Radical que acercaron hasta la sala de calles de Corrientes y Andrés Pazos para brindarle el último adiós a Sergio Varisco.y tenemos una tristeza en el alma”, dijo uno de los integrantes de la Juventud Radical, Cáceres Monzón a“Sergio era un hombre que conocía la ciudad de punta a punta, en su último mandato recorrimos todo Paraná, era un gran dirigente de la UCR, y no creo que volvamos a tener un político con esas características”, resaltó.“Dejó un legado para todos los jóvenes de la UCR, Sergio era un político que marcó la diferencia, sabía mucho sobre la historia argentina y o el radicalismo. Era muy sencillo, no tenía grandes intereses para su persona, era un vecino más que andaba sin custodia ni chofer”, culminó Cáceres Monzón.Por su parte, Martín Gabioud, indicó que “es un sentimiento de mucha tristeza,. Él se ganó el cariño de la gente y merece nuestro respeto”.“Tenía una gran militancia, y era de la vieja política, valoraba el contacto con la gente. Era 24 por 24, estaba todo el día pensando cosas por la ciudad”, reflexionó.“Hoy se nos va un amigo no un político, siempre lo acompañé y estoy muy agradecido de todo lo que realizó por la comunidad. Sergio era un libro abierto, conocida la realidad de cada esquina de Paraná, militó toda su vida y los enseñaba a sus funcionarios”, dijo otro militante de la UCR.Por su parte, una mujer integrante de la UCR, destacó: “Es una tristeza muy grande, porque. Siempre estuvo predispuesto a enseñar y compartir”.”, valoró.rescatamos la humildad, era generoso y siempre nos enseñó mucho. Va a estar vivo en nuestra memoria siempre”, indicó otro de los integrantes de la Juventud Radical.