Último adiós a Sergio Varisco: despiden los restos del ex intendente de Paraná

Minutos después de las 12.30 de este jueves comenzó la ceremonia íntima en la que familiares y allegados más cercanos a Sergio Varisco se acercaron hasta el salón “Mariano Moreno” del edificio del Concejo Deliberante de Paraná para despedir los restos del ex intendente de la capital entrerriana.rescató el testimonio de los ciudadanos que acercaron hasta la sala de calles de Urquiza y Andrés Pazos para brindarle el último adiós al ex mandatario municipal.“Es una gran pérdida como radical y como ciudadano porque son personas de mucha horna, y que se haya ido, para nosotros como ciudadano, es muy doloroso”, indicó una mujer que acercó con una rosa en mano a despedirlo “con todo el respeto y la obligación que se debe tener por un familiar”.“Además de ser nuestro líder político, para mí, es un amigo que se nos va. Oramos por él desde el primer día, estuvimos en todas sus circunstancias, es una historia muy larga, y hoy nos toca despedirlo”, lamentó otra al destacar: “Perdemos un líder político, que es irremplazable, porque por ahora no hay otro como él”.