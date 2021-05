Lucía Varisco despidió a su padre: “Te voy a extrañar todos los días de mi vida”

TE AMO PAPI.



Te voy a extrañar todos los días de mi vida. pic.twitter.com/4wllfbfb95 — Lucia Varisco (@LuciaVarisco) May 27, 2021

Paraná Declaran duelo en Paraná por la muerte del ex intendente Sergio Varisco

Paraná Familiares y amigos despidieron al ex intendente Sergio Varisco

La diputada provincial por la UCR, Lucía Varisco, utilizó las redes sociales para despedir a su padre, quien falleció este jueves a los 60 años.“Te voy a extrañar todos los días de mi vida”, fue el mensaje que dejó la hija del ex intendente junto a una vieja foto familiar de ambos. “TE AMO PAPI”, posteó.El fallecimiento de Sergio Varisco, a los 60 años de edad, fue confirmado apor parte de allegados y el entorno cercano al ex intendente, quien estaba internado en Paraná, a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica., su condición se había agravado durante la tarde del miércoles, aunque permanecía en terapia intensiva y con asistencia respiratoria desde hacía 15 días. Incluso, este miércoles el cuerpo médico había retirado el intubado y se había practicado una traqueotomía para continuar con la respiración asistida.Los restos del ex intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, serán velados a partir de las 12, en el Salón “Mariano Moreno” del edificio del Concejo Deliberante de Paraná. Según se informó, la gente “podrá pasar e ir circulando” por la Sala de Urquiza y Andrés Pazos. "Se ha establecido un protocolo con recaudos por la pandemia”, expresó ael responsable de la ceremonia por parte de la familia, Claudio Vergara.A las 16.30 saldrá el cortejo que pasará por la Casa del Partido Radical y luego hacia el cementerio municipal. Sus restos serán inhumados en el Panteón familiar del cementerio municipal.La medida se da en consideración de Varisco como “un hombre que abrazó la política desde muy joven”, que fue miembro de la Unión Cívica Radical y se desempeñó en distintos cargos, entre ellos, presidente municipal en dos oportunidades.