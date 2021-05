Familiares y amigos despidieron al ex intendente Sergio Varisco

Falleció a los 60 años el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco; su deceso fue confirmado a Elonce por parte de allegados y el entorno cercano al ex mandatario municipal, quien estaba internado a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.Familiares y amigos de Sergio Varisco, se encontraban en la Clínica Modelo para despedir al ex intendente radical."Sabíamos que la situación era delicada y nos acercamos para acompañar a familiares y despedir a aquel fervoroso militante", dijo uno de los presentes, Gustavo Curvale, a", rescató una militante de la UCR.En este sentido, resaltó: "Lo voy a recordar como una persona incansable que quería trabajar por Paraná".Por su parte, otro de los presentes, Sarli, sostuvo que "Sergio fue un amigo de la vida, compartimos la militancia desde 1989, siempre trabajamos incansablemente por la ciudad, vimos nacer y crecer a nuestros hijos".Al finalizar dijo, que "hasta antes de ser internado, Sergio pensaba cómo ayudar a las personas que estaba siendo afectada por la pandemia".