Canotaje: Micaela Maslein competirá en el Mundial y solventará gastos con ventas

"En abril clasificamos al mundial de maratón que se va a llevar adelante en Rumania. Al ser la maratón una disciplina que no es olímpica, no tiene apoyo del Enard ni de Secretaría de Deportes nacional, como clasificamos ahora", afirmó ala palista paranaense.. El mundial será a fines de septiembre, no obstante, estarán allá "uno días antes, para poder adaptarnos al lugar y los horarios", dijo.Deben juntar para viajar "unos 3000 dólares: abarca pasaje aéreo, alquiler de botes, alojamiento, comida, seguro, costos federativos", indicó."Además de buscar apoyo en la provincia, que nos dijeron que nos ayudarán en lo que puedan, he organizado ventas. En 2015 hicimos ventas, bonos contribución y la gente se prendió y colaboró. En este momentoy en ese momento se pagarán", afirmó.