Paranaense es finalista de un concurso internacional de “Gif animados”

En el marco de la celebración de los Premios Quirino 2021 se convoca un concurso de gifs animados con fondos de diversos lugares de la isla de Tenerife, sede de los Premios Quirino. Esta celebración, nace de la necesidad de reconocer el talento en la industria de la animación iberoamericana, generando lazos y redes entre ambos lados del océano.“El concurso es en homenaje a animador cubano Juan Padrón. La consiga era seleccionar alguna de sus películas y realizar un gif”, contó aAranza.La joven, se animó a participar y “hace unos días me entere que el jurado me había elegido como una de las finalistas”, dijo y agregó que su presentación “participa con el voto del público. El ganador será quien reciba más me gustas en Facebook”.Un gif “es una secuencia de imágenes animados. Es muy dinámico, liviano y expresivo. No tiene sonido, lo que hace que tenga su propio arte”, explicó la finalista.Para participar en el concurso, la animadora seleccionó la película “Vampiros en la Habana”. El film “se trata de que un científico vampiro descubre cómo pueden estar al sol sin que se evaporen. Mi idea fue poner ese personaje en una playa de Tenerife porque desde el concurso, enviaban algunas imágenes que se tenían que usar”.La votación está abierta hasta este jueves a las 13 horas.Para votar la publicación ingresar al facebook: Premios Quirinos