Arte del bonsai: cultiva "el placer de la naturaleza en miniatura" y lo enseña

Desde hace doce años, el Arquitecto Mario Nudelman montó un atelier en su casa y hoy disfruta del placer de "la naturaleza en miniatura"."Las plantas siempre me gustaron. Cuando vine de Formosa a vivir en Paraná, me traje todas las plantas, como el patio era más chico que el que tenía antes, me dije 'no las voy a tirar'" y ahí empezó a practicar esta técnica, contó aEntre las especies que exhibió a nuestro medio se encuentran "una rosa china, un pino Paraná, una durante, una 'pareja de ombú', cipreses, limón chino".Bonsai "significa árbol en una maceta", recordó, contando además que es "autodidacta: me compré un manual y de ahí comencé a aprender"."Un bonsái necesita un desarrollo de ocho años para decir que es un bonsái. Algunos dicen que es mucho tiempo, pero justamente esto es el arte de la paciencia. De los 300 bonsái que tengo, el 90 % está hecho de esqueje, de ramitas que se enraízan o de semillas. Siempre se buscan equilibrios dinámicos, con diagonales, por ejemplo y un tamaño determinado", afirmó.Dijo además que, para que "el árbol se mantenga en el tamaño que uno quiere, una vez cada dos años se les puede hacer poda de raíces. Hay quince estilos de bonsai. También se les va podando la parte de arriba, se les poda las yemas para que se bifurque".A los beneficios de esta práctica "los podés encontrar en cualquier arte. En mi caso lo expreso a través del seguimiento de las plantas", enfatizó.Usa un "fertilizante natural" que consiste en "harina de soja, harina de hueso, harina de sangre, se hacen unas pelotitas que se colocan a fines del invierno, cuando la planta empieza a demandar más fertilizantes, para mantener su vitalidad", indicó.Además, Mario Nudelman, enseña lo que hace y de esta manera, invita a quiénes cultiven el mismo interés por las plantas, a "vivirlo y desarrollarlo". Quienes deseen conocer más, pueden comunicarse a través de Facebook, ingresando "Atelier Bonsai Hilo Rojo".