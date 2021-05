Taxistas afirman que la demanda cayó un 60 por ciento durante la pandemia

Taxistas de la capital entrerriana advierten una caída en la demanda de viajes durante la pandemia ya aseguran que con las ultimas restricciones la situación “cada vez se complejiza más”.“Se observa un menor movimiento de mañana temprano y son muy pocas las personas que andan caminando. Trabajo alrededor de nueve horas y ganó solo alrededor de 2.500 pesos”, señaló un taxista que estaba frente al hospital San Martín, Alfredo, aY resaltó: “Estamos parados alrededor de una hora, antes salimos casi 15 minutos, es muy poco el trabajo. Los viajes que hacemos son de personas que trabajan en sanatorios, clínicas u hospitales, casi no se mueve por otra actividad”.Por su parte, otro taxista, Roberto, reveló: “Estamos a un 60% menos de lo que trabajábamos antes de la pandemia, ahora las personas no salen y también influye la parte económica”.“Está muy difícil, en la calle no hay pasajeros. El lunes hice solo dos viajes en toda la mañana”, sostuvo.Por su parte, Federico, otro de los taxistas, contó que “durante el fin de semana realicé un viaje a Santa Fe y en los controles no me pidieron nada, pensé que iba a ser más estrictos, pero había muchas personas caminando”.“Esperamos que llueva para poder hacer la diferencia, ahí es cuando las personas optan por el taxi”, culminó.