Temen por faltante de carne a partir de la semana próxima

Lácteos

El Gobierno dispuso miércoles de la semana pasada la suspensión de la exportación por 30 días de ciertas carnes a partir de la resolución 75/2021 Como respuesta, las entidades que nuclean al sector del agro y sus industrias resolvieron un cese de comercialización hasta este viernes.consultó en un supermercado de la ciudad, cómo impacta esta medida en las góndolas. Además, el stockeo ante las restricciones fue otro factor que indició en la cantidad de productos disponibles.“Por ahora tenemos carne en stock, pero debido a la falta de remates de hacienda y la no entrega a los frigoríficos, la semana próxima podría haber faltante en las entregas y pedidos”, anticiparon desde el supermercado de calle Churruarín 1932.“La venta de cortes para el locro fue tremenda, también hubo muchos clientes stockeandose por las restricciones”, contó Andrés Fontana al recordar que, durante el fin de semana largo, la gente “se volcó masivamente a stockearse”. Según indicó, en el local cuidaron de mantener los protocolos y respetar el aforo permitido.“En algunos productos se bajó considerablemente el stock, pero se está rotando la mercadería y no se verán desabastecimientos. La distribución es normal”, prometió.“Desde hace un tiempo se entregan los pedidos de lácteos, pero no en la cantidad que se pide, y en algunos casos es de hasta un 50% menos”, mencionó al dar cuenta del caso de la leche fluida o Larga Vida.“Se garantiza la distribución, pero en menos cantidad”, indicó al presumir que la situación de debe a “la falta de leche de los tamberos a las fábricas”.Finalmente, Fontana mencionó que los planes de 12 cuotas sin interés son “un método de pago en aumento, y ya es el medio de pago más masivo”. “Pasa un mes, ya consumiste la mercadería y la seguís pagando. Pero la necesidad es muy grande”, cerró. (Elonce)