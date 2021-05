El guardián de la casa: “El perro olfateó y atacó al gato montés”

Un pequeño gato montés fue rescatado este martes por la tarde en una casilla de gas ubicada en calle Vera, entre Juan Lavalleja y Rondeau, de Paraná.Según se informó, el animal entró a una casa, fue atacado por los perros y quedó herido. Se escondió en una casilla y permaneció allí durante varias horas, sin poder moverse.dialogó este miércoles con Andrés y Cristina, los dueños del perro que no dudó al defender su territorio del extraño visitante.“Salí a caminar por la Escuela de Policía y al volver, largué el perro para no sacarlo a pasear porque no se puede. Después vi que estaba olfateando en el fondo, y estaba enojado arrinconando a un gato. Pensé que era uno de mis gatos, pero me di cuenta que no era un gato común y traté de sacarlo”, rememoró Andrés al remarcar que el animal “era un gato diferente a los domésticos”.Según confesó, lo fotografiaron y buscaron en Google de qué especie se trataba. “Los colores, la cola más larga y sus garras fue lo que más me llamó la atención”, aseguró al rememorar: “Quise tocarlo, pero enseguida me gruñó y me tiró el zarpazo, típico de felino”.El dueño de casa contó que tras constatar que se trataba de un gato montés, llamaron al 911 y se dio intervención a la Brigada de Abigeato. “Vinieron con una jaula y redes para atraparlo; estuvieron unas dos horas y media”, indicó.Andrés destacó que su “Border Collie lo olfateó porque se dio cuenta que no era uno de los gatos de la casa y enseguida lo atacó”.Respecto del gato montés, el vecino mencionó que “se notaba que estaba hambriento y en busca de comida”. “Tenía una herida porque el perro le mordió la patita trasera. Estaba nervioso y agazapado”, recordó.El ejemplar, después de las curaciones, será trasladado al Parque San Martín.Consultado a Andrés de dónde cree que puede haber salido el gato montés, éste estimó: “A muchos vecinos les gusta el campo y salir a cazar. Además, a 200 metros está el arroyo Colorado y por el confinamiento tampoco anda mucha gente en la calle”. “Quizás era la mascota domesticada de alguien y se escapó”, agregó su esposa.