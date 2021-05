Restricciones: Pami atiende de manera presencial solo “urgencias comprobables”

Turnos

Desde la oficina de PAMI en Paraná comunicaron aque debido a las restricciones levan a cabo una atención estricta. “Reprogramamos muchos turnos y atendemos urgencias comprobables. Es decir, que todos los trámites que no son de este tipo y que se pueden hacer por las vías no presenciales, les solicitamos que no asistan”, dijo el titular de la Unidad de Gestión de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma.“Se considera urgencia a todas las cuestiones relacionadas a prótesis, cirugías que no se pueden postergar, tratamientos oncológicos, entre otras. Ante cualquier duda pedimos que se comuniquen telefónicamente”, resaltó.Además, señaló que “se están autorizando cirugías de urgencia, todas las que eran programadas fueron suspendidas, ya que estamos en una situación crítica con la cantidad de camas en hospitales y sanatorios”.Según detalló Ledesma, trabajan bajo la modalidad burbuja, asiste un 50 por ciento del personal a las oficinas y reveló que antes de la pandemia atendían alrededor de 400 personas por día y ahora son alrededor de 40. “El resto lo hace por las diversas vías de comunicación”, mencionó.Asimismo, contó que reforzaron la atención por Pami Escucha, “son empleados y brindan las mismas respuestas que de manera presencial”.Por otro lado, destacó que “antes de que entren en vigencia las restricciones, venian muchas personas por cuestiones que no eran urgentes. Instamos a que nuestros adultos mayores no asistan a la institución, por lo menos durante estos días, es para cuidarlos”, culminó.Sitio web: https://turnos.pami.org.a Teléfonos UGL Paraná: 0343-4220030 / 4230137 / 4231667 / 4230496 / 4233936 / 4223638 / 4312882/ 4223619Pami Escucha138 o (0343) 422-4471 y (0343) 423-0184