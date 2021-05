El doctor Paz se despide del hospital que fue su primera casa: su nuevo objetivo

El doctor Víctor Paz se despide de la ciudad de Paraná. El reconocido cirujano trabajará en Concepción del Uruguay y en diálogo conexpresó su alegría por llevarse “lindos recuerdos de este hospital”.Acotó que “son muchos años” y expresó que “me voy a la costa del Uruguay por cuestiones personales; seguiré haciendo allí cirugías de niños”.El profesional contó que por estas horas siente una “mezcla de ansiedad y alegría. Ya cumplí una etapa acá. Hay profesionales que continuarán”.“Me llevo lindos recuerdos y otros no tan lindos, porque a veces no es posible que todo salga bien. Pero hemos conformado un grupo de gente honesta, que trabaja acá”, remarcó Paz.Admitió que “cuando a un nosocomio entra un niño, el sentimiento es distinto respecto a cuándo ingresa un adulto”. Dio cuenta de la “ansiedad y desesperación” de los padres. “Tenemos que entenderlos, porque vienen muy angustiados”, expresó.Asimismo, manifestó que “de venir y no tener a donde vivir a ser director y luego jefe de servicio; es una gratificación muy grande. Siempre recibí a los medios, que han sido muy respetuosos conmigo”.Acotó que “fui miembro de la cooperadora, que es gente muy honesta. Son hermosas personas que colaboran por el sólo cariño con los chicos y están siempre predispuestos. Uno se identifica con los chicos como si fueran sus hijos, por eso es algo muy especial”, resumió.Sobre el caso de Joaquina, manifestó que “no fui solo yo, sino todo el equipo de cirujanos y el conjunto del personal, desde la policía que la trajo”.Recordó que fue “un hecho no muy común. Cuando llegó la atendieron colegas que hicieron un trabajo excelente. Después me tocó a mí de guardia el domingo. La intervine dos veces, la seguí con controles y se hizo una conexión con ella, que es muy cariñosa y dulce. Son especiales los padres, pero “Joaquinas” hay casi todas las semanas con accidentes o cosas muy feas. En el caso de Joaquina yo fue el último eslabón”.Paz reconoció que le sorprendió la relevancia que generó en la comunidad su alejamiento de la capital provincial. “Hace 29 años que estoy acá y hemos operado a mucha gente con el apoyo de todo el personal”. Y reveló que, al comunicarse “con la ministra, me apoyó en esta nueva etapa”.El médico reveló aque apunta “a formar algunos profesionales en Concepción del Uruguay, porque no hay cirujanos de niños”.A partir de ello, a la ministra de Salud “le pareció muy buena la idea que se desarrolle la cirugía pediátrica en la costa del Uruguay para que se disminuya la derivación hacia el Hospital de Niños de Paraná. Ese es el objetivo. Hay lindos proyectos, por lo que sentí el apoyo de Salud Pública”.Y tras agradecer el cariño de todos, con emoción se despidió de todos diciendo: “Ha sido un gusto”.