Primer día hábil con restricciones: así era el movimiento en la Peatonal de Para

Este miércoles es el primer día hábil desde que rigen las restricciones a la circulación en el territorio entrerriano. Elonce TV recorrió la peatonal San Martín de Paraná para conocer como era el movimiento de personas y el funcionamiento de los comercios.



Cabe recordar que los comercios considerados “no esenciales” deben permanecer cerrados al público, solo pueden trabajar a través de la entrega a domicilio o los clientes pueden retirarlos desde la puerta de cada local, pero el ingreso está prohibido.



Pese a las restricciones, Elonce TV observó un gran movimiento en la peatonal y locales abiertos. Algunos atendían desde la puerta y otros solamente entregaban pedidos.



“Las personas respetan parcialmente las normas, no cumplen con las distancias, deberían tomar conciencia y priorizar la salud”, dijo a Elonce TV un médico que se dirigía a su trabajo.



Por otro lado, una mujer que estaba en la peatonal resaltó que “vine a pagar hasta el comercio porque no cuento con homebanking para parar online”.

En tanto desde un comercio, resaltaron que trabajan de 9 a 17 horas para que los trabajadores se puedan volver antes de las 18 a su hogar. "Colocamos un mostrador en la puerta, así los clientes pueden elegir el calzado que les interese”, dijo la dueña.





Restricciones

Es necesario aclarar que Entre Ríos publicó el decreto Nº 1115 que adhiere "a todas las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional". Rige hasta el 30 de mayo inclusive y 5 y 6 de junio. Allí se aclara que la restricción a la circulación nocturna regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente.



Además, informa que "las actividades exceptuadas de tales restricciones como el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; y el reparto de alimentos de locales gastronómicos de cercanía, podrán desarrollarse entre las 6 y las 23hs de cada día, pudiendo las autoridades municipales y comunales reducir esta franja horaria, pero no extenderla”.