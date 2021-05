Si no acuerdan suba salarial, colectiveros advierten que harán paro de 48 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), amenazó con parar por 48 horas en todo el país, si las empresas de transporte no acuerdan con el gremio una mejora salarial para los choferes de todas las provincias, de un 37%, más el pago de una remuneración fija, tal como se logró en el AMBA.



Si se avanza con la medida de fuerza de no prestación de servicios, afectaría directamente al transporte de corta distancia en todo el país.



El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, explicó que "las negociaciones llevadas adelante a nivel nacional por UTA y las empresas, chocan con la negativa de la patronal de pagar lo que sí se acordó en el AMBA (Capital Federal y Buenos Aires). Por lo que es de sentido común que el sindicato pida el mismo aumento para el resto del país".



"Si esto no se logra, ya se adelantó que hay altas posibilidades que se decrete un paro nacional por el término de 48 horas en todo el país", resaltó.



Consultado sobre la fecha en que se ejecutaría el paro de colectivos en todo el país, Groh, adelantó: "Si no hay acuerdo o avance en las nuevas reuniones, se está en condiciones de fijar la medida de fuerza para este jueves 27 y viernes 28 de mayo”.



"Todo depende del sector empresarial, que en el AMBA acordó pagar la mejora salarial, pero en el resto del país, no quiere acceder a imitar el beneficio para los trabajadores", alertó en declaraciones a diario Uno.