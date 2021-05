Video: Bomberos Voluntarios de Paraná celebran 14 años de servicio

Desde fines de mayo del año 2007, el cuerpo bomberil de Voluntarios de Paraná cumple una loable y reconocida tarea en la ciudad y la región.La guardia de bomberos está activa las 24 horas y actualmente hay 24 personas trabajando. Cuando reciben una llamada, en menos de dos minutos se preparan y salen para el siniestro. Depende la gravedad del hecho, el personal se prepara con las herramientas. Durante la pandemia, la guardia colabora con el 107 y asiste situación en donde las ambulancias no pueden llegar.visitó este martes el cuartes y dialogó con integrantes de la cuadrilla. Además, realizaron un simulacro en vivo para mostrar cómo trabajan.“Están preparados para situaciones límites. Los simulacros se realizan a diario porque es una práctica que nos sirve. La idea no es competir, es mejor como equipo, para que los bomberos estén bien parados en los siniestros”, dijo ael bombero Hernán Méndez.“La idea siempre es capacitarse y prepararse. La guardia de Paraná es una de las pocas que está activa las 24 horas. Realizamos jornadas de 8 horas y siempre estamos listos para salir. Es un trabajo voluntario que cada uno de los bomberos tiene un trabajo aparte”, contó.Hernán relató que es bombero gracias a su esposa. “Desde el 2008 que presto servicio y se dio cuando hubo un incendio muy grande en el parque Industrial. En ese momento, Bomberos Voluntarios de Paraná no se movió del lugar hasta que no se apagó el ultimo rollo de papel”.“Después de eso, nos anotamos con mi mujer y yo nunca más pare. Ella formó parte del cuartel durante tres años”, agregó.