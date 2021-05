Despidieron a policía fallecido en un procedimiento: “Fue un ejemplo para todos”

Paraná Falleció un policía que se descompuso tras regresar de un procedimiento

Durante la tarde de este martes, despidieron los restos del suboficial Mayor Norberto Martínez que fueron velados por su familia de forma privada. Sus colegas, pudieron acceder a entierro y darle el último adiós.y destacó las cualidades de su colega.“Estaba pronto a retirarse, pero su entusiasmo, dedicación y profesionalismo hacia que ponga el máximo de esfuerzo para su compromiso con la gente”, expresó consternado un comisario.Los efectivos fueron alertados por el llamado telefónico de personas que dieron aviso de una pelea en jurisdicción de comisaría novena. “Era una discusión entre una madre y un hijo. El joven estaba muy alterado y la mujer solicitó que lo retiren del domicilio porque estaba en un estado muy violento”, relató Allegrini.Al respecto, “el Suboficial Mayor Martínez intentó tranquilizar al joven, pero como estaba muy alterado no logró calmarse. Comenzaron a forcejear y en ese momento Martínez sufre una descompostura y fue trasladado al hospital San Martín”.“El personal médico estuvo cerca de una hora realizando maniobras de RCP, pero no lograron reanimarlo. Lamentablemente, perdimos a este hombre que fue un ejemplo en la institución, muy respetuoso y querido por todos”, señaló.“Siempre puso lo mejor de sí y lo vamos a extrañar mucho”, finalizó el jefe de la División 911.Martínez, de 52 años, no padecía patologías previas ni ninguna condición de salud particular que hayan sido un factor de riesgo o un antecedente para el infarto.