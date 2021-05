El papá de Joaquina, al Dr. Víctor Paz: "Pido a Dios que siempre guíe sus manos"

La milagrosa recuperación de Joaquina: Las palabras de su papá para el Dr. Paz

El Dr. Víctor Paz, actual jefe de Cirugía del Hospital Materno Infantil San Roque, cerrará esta semana una etapa muy importante en su vida profesional.“Ser médico es una vida dedicada al prójimo. Para mí es una bendición dar una mano a alguien,", dijo en algún momento a. Su trabajo, dedicación y amor por la profesión que eligió quedó plasmado en cada niño que atendió, pero también en sus familias.“Hay chicos que se van felices y bien, pero hay otros en los que no pudimos hacer lo que pretendíamos. Ahí, hay algo en nosotros que se muere y tenemos que seguir adelante.. Eso nos ayuda a actuar y a tratar de equivocarnos lo menos posible. Hay que amar la profesión y darle valores", expresó el médico a nuestro canal.La noticia de su partida de la ciudad entristeció a muchos, pero sobre todo despertó miles de muestras de agradecimiento y orgullo por el trabajo realizado en Paraná a lo largo de los años. Todos coinciden y destacan su calidad humana. Es, sin dudas, uno de los profesionales más queridos y respetados de la ciudad.En diciembre de 2018, Joaquina Bressán, quien en ese entonces tenía 5 años, sufrió un gravísimo accidente en su casa, cuando fue “aspirada” por el sistema de filtrado de la pileta. La niña estuvo internada hasta que logró, poco a poco, recuperarse.El responsable de las intervenciones que lograron salvar su vida fue el Dr. Paz, quien además generó un vínculo muy especial con la pequeña.Hoy la chiquita lleva una vida completamente normal y, de hecho, el médico eligió una foto junto a ella para despedirse de Paraná. “Me llevo algo hermoso en mi corazón”, expresó.Quien también se refirió a la labor del Dr. Paz fue Mauro Bressán, el papá de la niña: “Hoy estoy muy feliz por la recuperación constante que tiene mi hija, peroA la vez estoy contento por los niños que va a salvar en su nuevo hospital”.También, pidió que “”.Comentó que “tal vez porque me tocó a mí y a mi familia,”.“No me voy a cansar nunca de agradecerle,Lo vamos a extrañar”, manifestó.