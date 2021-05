Paranaenses mostraron su disconformidad por las medidas impuestas por el covid

Testimonios

Se realizó este martes una marcha en contra las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para frenar los contagios de coronavirus. Si bien tuvo su epicentro en Buenos Aires, se replicó en distintos puntos del país, incluso en Paraná.En la capital de la provincia de Entre Ríos, un grupo de personas se concentraron en Plaza Mansilla se cerca de las 16 y permanecieron hasta las 18 horas. A su vez se realizó una caravana de auto en inmediaciones de Casa de Gobierno, registróEn el lugar se vio padres y madres junto a sus hijos, personas mayores y jóvenes con banderas de Argentina y carteles protestando en contra las restricciones., recorrió la Plaza Mansilla de Paraná y recabó algunos testimonios de los presentes.“Estoy acá para defender a la Republica. Nuestros hijos y nietos a donde van a ir a parar”, expresó auna mujer.Un hombre que asistió a la marcha, dijo que “no estoy en contra a nada, estoy a favor de la libertad”.Otra mujer que en sus manos sostenía un cartel con la frase “régimen populista argentino”, expresó que se unió a la manifestación ya que está “cansada de que la Patria sea vulnerada, nos gobiernan por Decreto y están violando nuestros derechos constitucionales”.En tanto un joven remarcó que “este régimen no está cumpliendo el artículo 14 de la Constitución, que es el derecho a la libertad que todos tenemos”.“Queremos trabajar, si no trabajamos no podemos pagar impuestos y en un año el Estado también se funde”, apuntó otra vecina que asistió a la marcha. “Queremos vacunas porque es lo único que nos salva del coronavirus”.