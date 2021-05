Extravió dinero y se lo devolvieron: “Quedé pasmada con el acto de honestidad”

Una mujer de Paraná extravió, mientras realizaba unas compras, un sobre con dinero. Según contó a Elonce TV era “su sueldo completo”. Pero una buena persona encontró el dinero y lo guardó hasta que la duela lo pudo recuperar.Janette, damnificada relató alo que sucedió. “Volví de hacer unas compras y no tenía ganas de contar el dinero que me había sobrado. Lo dejé hasta el otro día y cuando me di cuenta me faltaba el sobre del sueldo completo. Lo busque en todas partes, pero no aparecía”.“En un primer momento me espanté, pero como soy muy creyente me tranquilice. Comencé a repasar todos los pasos que había hecho y recordé que en el último lugar donde lo vi fue en una dietética”, dijo.Y agregó que “me fui hasta el local y le consulté a la vendedora. La chica me preguntó `de qué color es el sobre´, con una sonrisa”. Janette comentó que la joven la esperó todo el día para devolverle el dinero, que había consultado con un policía de la zona “si le podía dar alguna referencia de mí, pero ellos no tienen la autoridad para dar esa información”.“La intención de devolverme la plata siempre la tuvo. Me quedé pasmada con el acto de generosidad y honestidad”, remarcó. “Hoy en día es medio difícil que la gente encuentre tanta plata y la devuelvo, yo no juzgó, pero es raro”.Janette intentó recompensar el acto de honestidad de la joven y “le quise dar algo de dinero, pero no me lo aceptó. Lo mandé a mi marido a que le deje la plata y salga corriendo. Pero la chica vino al auto y me lo devolvió: `Es lo que corresponde, la plata no es mía, no quiero nada´ me dijo”.“Quiero destacar el accionar de Betiana, me impactaron sus ojos llenos de honestidad”, mencionó emocionada.Sobre cómo se “olvidó” el sobre con el dinero, la damnificada comentó que “pensé que lo había guardado en un bolsillo exterior del bolso, pero se ve que se resbaló y se cayó. Nunca tuve conciencia de lo que pasó”.