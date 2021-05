Dr. Víctor Paz se despide de Paraná: “Salvar vidas es mi objetivo en el mundo”

El accidente de Joaquina y su milagrosa recuperación

El reconocido médico Víctor Paz se va de la ciudad de Paraná. Durante muchos años, y hasta el viernes, será jefe de Cirugía del Hospital Materno Infantil San Roque. Ese día será el último en la capital entrerriana y cerrará una etapa muy importante en su profesión.Ahora, según confirmó aEs, sin dudas, uno de los profesionales más queridos y destacados de la ciudad. Salvó la vida y operó a cientos de niños que pasaron por el nosocomio a lo largo de los años.. No solamente atendemos a los niños, sino también a los familiares”, dijo en alguna oportunidad arespecto a su vocación.En ese sentido, aseguró que“Siempre nos vivimos quejando de cosas que nos pasan y no se le da valor a lo que tenemos. Justamente tenemos que agradecerle a Dios el estar vivos, tratar de vivir lo que podamos.”, resaltó.Y comentó: "Nuestra vida no es normal: tenemos que tener todo el tiempo el celular prendido, a veces la gente no entiende que si estamos en una cena por una urgencia tenemos que irnos, llegamos tarde a una reunión o no podemos ir. La medicina nos quita tiempo con nuestra familia. Una vez me hijo me escribió una carta preguntándome por qué no pasaba más tiempo con él"."A todos esos chicos que estudian Medicina les dijo que la profesión nos da muchas satisfacciones, no tanto en lo económico, pero son satisfacciones que no tienen otros. Eso sí, te quita tiempo en la vida diaria pero", dijo aRecordó que "mi papá era médico. Uno se inclinó por la parte de cirugía" e instó a que "".Además, subrayó que "".En diciembre de 2018, Joaquina Bressán, quien en ese entonces tenía 5 años, sufrió un gravísimo accidente en su casa, cuando fue “aspirada” por el sistema de filtrado de la pileta. La niña estuvo internada hasta que logró, poco a poco, recuperarse.A los dos meses del incidente la fue a visitar a su casa. "Fue un encuentro muy emotivo, los dos estábamos muy contentos. Uno aprende muchas cosas de los chicos, a seguir adelante”, dijo el médico.Luego, ella debió continuar su tratamiento en Fundación Favaloro, en Buenos Aires, y todo salió mejor de lo esperado.Justamente,, expresó.