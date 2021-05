María Salomé festejó sus 100 años: “Soy muy feliz porque todo mundo me quiere”

María Salomé Abrigo cumplió este sábado sus 100 años. A la jornada la pasó rodeada de sus familiares más cercanos. Es que, por la pandemia de coronavirus, las reuniones sociales están prohibidas.“No tengo horarios para levantarme, a veces más temprano y otras más tarde”, le contó a. “Miro muy poca televisión, solo lo necesario e importante. Y me gustan las plantas, pero mi hijo está criando pollos y me comen todo. Adiós a mis plantas”, comentó entre risas.La mujer que nació en Crucecita Séptima, tuvo cinco hijos biológicos y dos mellizos a lo que crió de corazón desde tenían pocos días de vida. Además de unos seis bisnietos.“Me gusta jugar al truco porque gano, soy ganadora”, sentenció al mostrarse “muy feliz porque todo mundo me quiere”.María Salomé comentó que por su cumpleaños recibió llamados de familiares y amigos de Nogoyá, Córdoba y Santa Fe.Antereconoció que es “muy elegante y coqueta”. Además de una buena cocinera: su hija reveló que ella misma prepara fideos caseros, buñuelos y empanadas.Se recordará que hace dos años atrás,había visitado la casa de María Salomé con motivo de su cumpleaños número 98 . En esa oportunidad, manifestó sus deseos de llegar a los 100 años. ¡Deseo cumplido!