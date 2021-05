Restricciones: cómo trabajan los comercios “no esenciales” en Paraná

En el marco de la estrategia conjunta nacional para reducir los contagios de Coronavirus, Entre Ríos publicó el decreto N 1115 que adhiere "a todas las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional.Al respecto, Daniel Ruberto, del Sindicato de Empleados de Comercios, aclaró dudas antesobre cómo funcionan los locales considerados no esenciales.“Los comercios no esenciales no pueden abrir, deben trabajar con la modalidad de delivery o las personas pueden retirar los elementos desde la puerta”, detalló y agregó: “Hay comercios donde los empleados están realizando burbujas, algunos trabajan desde la casa y otros desde el local. Los clientes no pueden pasar adentro de cada negocio”.En cuanto al transporte urbano, resaltó: “los trabajadores que no son esenciales no pueden viajar en transporte público, entonces no los pueden obligar a asistir”.Por otro lado, hizo referencia al horario de apertura de comercios de alimentos: “está limitado el horario de atención hasta las seis de la tarde, creemos que después puede haber alguna contradicción ya que un decreto anterior, en marzo del 2020, había quedado determinado que tenían que permanecer abiertos durante 13 horas. Las personas necesitan abastecerse de mercadería esencial”.Por otro lado, la dueña de un comercio de indumentaria infantil dijo que “Es una situación muy incierta, nadie sabe a ciencia cierta cómo podemos trabajar”.“El sábado hubo algunos comercios que abrieron y otros que no, algunos pueden trabajar por whatsapp. A muchos clientes no les gusta esa manera de comprar. Es una lástima si no volvemos a abrir porque se van a cerrar muchas puertas que lamentablemente no van a volver a abrir”, sostuvo.Por su parte, otro comerciante, mencionó: “Muchos trabajamos a través de la venta online, subimos fotos a las redes sociales y nos consultan por ahí, es una buena metodología que surgió en un primer momento de la pandemia y luego se dejó de usar”.Además, señaló que “la compra de mercadería ahora es más costosa, tratamos de que la venta se mueva y ofrecemos descuentos, y diversas promociones. Muchos buscan tendencias, hace unas semanas buscan cosas para salir y ahora ropa para quedarse en casa”.