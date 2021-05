Se suma el sábado al operativo de vacunación Covid en la Escuela Hogar

Paraná Bajo la lluvia continuó la vacunación contra el covid en Escuela Hogar

A partir de la, en el Complejo de calle Don Bosco,Desde esta jornada, los equipos destinados a inmunizar a la población objetivo en el marco del Plan Rector de Vacunación Covid-19, estarán trabajando intensivamentepara poder avanzar en la inoculación a los grupos de riesgo.Esta definición requiere de una importante logística en todas las etapas del operativo, desde la organización de los equipos, el envío de los turnos, el traslado y conservación de las vacunas según su marca, y la logística para la aplicación ágil en el lugar.Es importante remarcar que, desde el Ministerio de Salud, se vienen delineando estrategias para poder llegar con la primera dosis de las vacunas a un mayor número de personas en menor cantidad de tiempo. Por ello es que se han ampliado los horarios (de 8 a 15) y se ha sumado el día sábado.Cabe citar que a las jornadas de vacunación,En el caso de losque avale esa enfermedad y, para todos los grupos, acudir con el DNI.Asimismo, desde el punto de vacunación, solicitaron que se respete el horario del turno, ya que no es necesario asistir antes porque esto genera un aglomeramiento de personas. Quienes poseen turno, tendrán su vacuna asegurada.Por otra parte, en la Escuela Hogar continúa la modalidad dual para acercarse al punto de vacunación: puede ser a pie, o en vehículo, según las posibilidades de cada persona.En el caso de las personas en situación de postración, la logística continúa de la misma manera. Se deberá acercar al Complejo un familiar, vecino, tutor o encargado, para avisar al equipo de vacunación que esa persona no puede trasladarse. De ahí en más, se coordinará el día a vacunar en domicilio.En tanto, quienes por alguna razón no pudieron asistir al turno asignado, se les reprogramará sin necesidad de que lo soliciten. Será de forma automática y por la misma vía que habían recibido la primera cita.Cabe recordar que para dar respuesta ante esta nueva formulación operativaAl momento, la provincia ha recibido 397.503 dosis entre las tres marcas (Sputnik V componentes 1 y 2; Oxford-Astrazeneca; y Sinopharm). Asimismo, según el registro, se han aplicado 309.050 dosis, correspondiendo 238.544 de primeras dosis, y 70.506 de segundas.