Una familia de calle Francia y Crespo, de la ciudad de Paraná está padeciendo las consecuencias del temporal que se registró durante este jueves y viernes. A causa de las intensas lluvias, su vivienda se anegó y perdieron todo.“Necesito que me ayuden con chapas y ladrillos para terminar la casita. Con las lluvias de hoy, se me mojó todo”, expresó aMaría del Carmen.Atrás de la vivienda pasa un arroyo que con las abundantes precipitaciones que se registraron este viernes “el agua desbordó y se me inundo la casa. Se me mojaron los colchones, frazadas y la leña con que hago fuego para calefaccionar el hogar”, dijo.Y agregó que “quiero arreglar el lugar porque vienen mis nietos y quiero darles un lugar digno para dormir”.Para colaborar con la familia, se pueden dirigir a su vivienda sobre calle Francia y preguntar por María del Carmen.