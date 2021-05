Reclaman arreglo de calle Celia Torra: Cada vez que llueve “se inunda la cuadra”

Vecinos de calle Celia Torrá, entre Hoffman y Churruarín, de la capital entrerriana, reclaman el arreglo de la calle. Cada vez que llueve se inunda y tienen graves problemas para salir de sus hogares a realizar las actividades diarias. “Hace más de 20 años que estamos así y cada vez que llueve hay que hacer barricadas para que no se nos inunden las casas”.“Estamos viviendo en la desidia. Durante la noche no hay luz y la cuadra se convierte en una boca de lobo, la gente sale con temor porque pasan personas que no son habituales del barrio”, expresó aun vecino.En tanto, sobre el estado de la calle dijo que “está muy rota, hay muchos cráteres La Municipalidad vino arregló y dejó el pozo destapado, por lo que los vecinos tuvimos que taparlo”.“También pasan muchos camiones y quedan las huellas. Entre los vecinos nos organizamos para nivelar la calle y poder transitar”, dijo.Por su parte, un hombre que vive en la cuadra, agregó que “todos los intendentes que asumen nos dicen que estamos primeros en el asfalto, pero en la municipalidad esta calle aparece como asfaltada”.“Hace más de 20 años que estamos así y cada vez que llueve hay que hacer barricadas para que no se nos inunden las casas”. Según contaron los vecinos, el intendente de Paraná “se comprometió a arreglarnos la calle”.En la cuadra, viven más de 20 familias, que se ven afectados por estos reclamos.