Tras concursos docentes, trabajan en el inicio de clases de la Escuela de Danza

La Escuela Municipal de Danza cuenta con un nuevo diseño, una nueva manera de enseñar y el reconocimiento y la profesionalización de los docentes. Se trata del resultado de un arduo trabajo que desde el año pasado se viene llevando a cabo en conjunto con el Consejo General de Educación, que es quien ahora avala las trayectorias.



A la instancia de concursos docentes se presentaron más de 180 proyectos para 80 espacios curriculares para los turnos de mañana y de tarde: son más de 35 docentes y 86 horas. Además, a comienzos de este año se realizó el concurso público para el cargo de coordinación general. Un jurado en comisión ad hoc de cinco integrantes seleccionó como ganador el proyecto de María Elena Vásquez, docente y gestora cultural de la ciudad.



"Es necesario mirar para atrás y tener en cuenta que cuando asumió esta gestión, nos encontramos con una institución que no tenía docentes ni personal directivo. Estas personas habían sido despedidas sin previo aviso; es decir, no se habían renovado sus contratos y ellos siguieron trabajando dos meses", expresó Verónica de Mondesert, directora de Cultura y Educación de la Subsecretaría de Cultura.



El primer paso de esa transformación fue hacer un reconocimiento de gastos para poder abonar la deuda a docentes a quienes no se les había informado la finalización de su contrato, incluso habiendo trabajado dos meses sin cobrar durante la gestión anterior. Luego, se trabajó en conjunto con el CGE para crear la primera Escuela de Danza en la provincia de Entre Ríos enmarcada en la resolución Nº 4220 que regula la Educación Artística en la Formación Vocacional; Propedéutica y para la Industria Cultural.



"Es un trabajo muy minucioso pero histórico, porque la competencia de título docente, hasta el momento, en danza no existe en el Consejo General de Educación. Es un salto en calidad gigante", destacó De Mondesert.



Por su parte, María Elena Vásquez, la coordinadora de la Escuela, dijo: “La institución tiene una gran historia en cuanto a su comunidad y a sus allegados y allegadas. No sólo a quienes la han transitado, sino que en su historia siempre ha construido una manera de hacer danza y los ha formado; no solamente a bailarines y bailarinas, sino que también han salido de esta escuela formadores y formadoras y eso ha sido una retribución para la ciudad, en la profesionalización respecto de la danza”.



“Nuestra escuela hoy busca seguir formando bailarines, como siempre lo ha hecho. Pero por sobre todas las cosas, acercar la danza a la mayor cantidad de ciudadanos posibles”, agregó. Nueva escuela y comienzo de clases

Los estudiantes se pueden inscribir a partir de los 5 años y la escuela cuenta con tres tramos. Los talleres infantiles, que según los deseos y necesidades de quien práctica, aproximadamente va entre los 5 y 10 años de edad. El siguiente tramo es la formación artística básica, con materias que tienen espacios curriculares que son específicos de las danzas (danza contemporánea, danza clásica y danza folklórica), acompañadas de materias complementarias que son de laboratorio, de exploración, de expresión de música. Por último, un tramo que se conjuga paralelo a estos dos, que es de talleres de extensión para jóvenes y adultos a partir de los 16 años y no tienen límite de edad.



Las clases comenzarán según el protocolo sanitario que se está trabajando en conjunto con la coordinadora de la Escuela y los nuevos docentes. Se armarán burbujas de ingreso y de salida y se sanitizará entre una clase y otra. Los tiempos de clases se reducen al menos entre 10 o 15 minutos para poder limpiar el espacio. La fecha de comienzo será a finales de mayo, según lo permitan las condiciones sanitarias



“Las inscripciones están abiertas desde fines del año pasado. Si bien había un margen para mantenerlas abiertas, algunos espacios ya están completos. Sin embargo, lo que se deja abierto son listas de esperas a los que se le irá avisando en estos días” explicó Vásquez.



Todas las novedades respecto del inicio de clases y de la modalidad de cursado se informará a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura y de las páginas oficiales de la Municipalidad de Paraná.