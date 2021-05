Madre de cuatro hijos necesita ropa y chapas: con la lluvia se le inundó la casa

Debido a las intensas lluvias que se registraron en la capital entrerriana, una familia, a una vecina del barrio de Los 33 orientales se le inundó la casa y perdió todo lo que tenía.“Mi casilla se llovió, vivo con mis cuatro hijos y perdimos todo lo que teníamos”, dijo Verónica a. En este sentido indicó que “no tengo comida para darle a mis hijos y estamos con toda la ropa mojada, necesitamos ayuda”.Veronica contó que sus cuatro hijos, de 10, 9, 4 y 1 año sufren problemas respiratorios a causa de las condiciones en las que viven: “necesitamos chapas, y elementos para reguardarnos”, sostuvo.“Pedimos que nos ayuden con lo que tengan, perdimos ropa, zapatillas, y todo lo qye teníamos”.Por otro lado, la mujer reveló que sufre violencia de género: “mi ex pareja me sigue a todos lados y me amenaza, ya no sabemos que hacer”.Los interesados en colaborar con Veronica y su familia se pueden comunicar con ella a través del 3436218399