Vecinos “indignados” porque les cortaron dos sauces de su vereda

Araceli y Hugo viven en calles General Espejo y El Paracao de la ciudad de Paraná. Esta mañana, cuando salieron de su vivienda se encontraron con que les habían cortado dos hermosos sauces que habían plantado con sus propias manos.“Cerca de las 9 sentí ruidos de motosierras pero no me levanté a mirar. Un rato más tarde, cuando fui a abrir la puerta porque venía mi hijo veo los dos árboles derribados, cortados al ras, no podados”, relató Araceli a. Y agregó: “Miré alrededor pero no había nadie y al vecino de enfrente les habían cortados unas ramas”.El matrimonio contó que ellos mismos plantaron los sauces. “Nosotros los hicimos porque sumergimos unas ramas con un tacho con agua durante tres meses, después los plantamos y empezaron a crecer, le pusimos fertilizantes y los cuidamos para poder tener sombra porque esta cuadra es muy calurosa”.Hugo contó que otros vecinos les mencionaron que en ese lugar van a instalar un semáforo, “pero no estorbaban para eso, habrían tenido que cortar las ramas, como mucho”. Y recordó que tras la obra de asfalto en calle Paracao fueron los propios vecinos los que “pusimos los árboles de nuevo”.“Te da rabia e indignación porque uno ama los árboles, es una injusticia, por lo menos hubieran tenido la delicadeza de golpear la puerta”, dijo finalmente el hombre.