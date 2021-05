Limpian desagües pluviales para evitar nuevos anegamientos por las lluvias

Limpian desagües pluviales en calles Díaz Vélez y Los Charrúas; son unos 15 municipales los que trabajaron con retroexcavadoras y caladoras frontales para cumplir con las tareas, bajo la intensa lluvia que se registra en Paraná.



“Ayer se inundaron algunas de las calles debido a que los desagües pluviales estaban tapados por hojas y ramas, además de material de obra que arrojaron”, comunicó a Elonce TV el titular de la Dirección de Conservación Vial, Julián Hirschfel.



“La limpieza de los desagües pluviales se realiza a diario, incluso los días de lluvias, pero pedimos a los vecinos que no tiren ramas, material de obra o basura, porque hemos encontrado hasta cubiertas que no permiten el buen funcionamiento de los desagües y eso hace que las calles se inunden”, explicó el municipal.



En la oportunidad, indicó que las tareas se replican en calles Churruarín, 3 de Febrero y avenida Almafuerte. “Es una zona compleja de la ciudad y hace años no se realiza una inversión en desagües pluviales, pero esta gestión proyecta obras complementarias para solucionarlo, mientras se trabaja para mantenerlos limpios”, indicó Hirschfel.



Asimismo, informó que “se recuperan 200 tapas de hormigón por mes, un proceso que tarda hasta 40 días, y permite mayor seguridad vial y que no ingrese ningún material indebido a los desagües”.



Finalmente, el titular de la Dirección de Conservación Vial confirmó que, en el marco de las restricciones dispuestas por la pandemia, esa repartición municipal trabajará con normalidad, al igual que el año pasado, por considerarse un servicio esencial. (Elonce)