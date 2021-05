Habrían dejado el horno prendido para calefaccionar y sufrieron una intoxicación

Dos personas oriundas de la localidad de San Benito sufrieron un principio de intoxicación por monóxido de carbono y debieron ser internadas en el hospital San Martín de Paraná, por las lesiones sufridas.



Así lo indicó a Elonce TV, el Jefe de Bomberos Zapadores, Comisario Inspector Pedro González, que tomó intervención en la vivienda del matrimonio afectado.



Según señaló, se estudia como hipótesis que estas personas habrían dejado el horno de la cocina prendido durante la noche para calefaccionar el ambiente.



En este sentido, González recordó que “no hay que utilizar cocinas ni hornos como medio de calefacción, no están destinados para eso ya que no tienen los tirajes adecuados al exterior. No se puede dejar toda la noche prendido el horno para calefaccionar porque todos los productos de la combustión quedan en el mismo ambiente y si no se tiene una ventilación adecuada puede generar una intoxicación”.



Tras ello manifestó que al empezar la temporada invernal hay que tener en cuenta las medidas de seguridad para evitar estos inconvenientes. “Se deben revisar, con un personal matriculado, los artefactos a gas, los tirajes, las cámaras de combustión, lo cual es fundamental para que se produzca una buena quema del gas que se está utilizando para calefaccionar”.



“Es fundamental garantizar la ventilación de los ambientes, ya sea que se utilice una calefacción de gas, brasa o cualquier otro tipo que consuma oxígeno y tenga una combustión”, dijo finalmente el Jefe de Zapadores. Elonce.com