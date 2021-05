Cómo será la recolección de residuos por el fin de semana largo

Este jueves el gobierno nacional decidió restablecer el feriado puente del 24 de mayo el cual había decidido suspender. La medida se tomó ante las nuevas restricciones que se aplicaron para las zonas con altas cifras de contagios.



Teniendo en cuenta esos días no laborables, el servicio de recolección de residuos se verá modificado, pero únicamente no se juntará la basura el día martes 25 de Mayo.



Así lo anunció a Elonce TV, Daniel Romero, coordinador del servicio de Recolección: “El fin de semana vamos a trabajar con horarios normales, el turno mañana de 6 a 12 y por la tarde de 13 a 18. El lunes y martes se trabaja solamente el lunes y el 25 no habrá recolección”.



Es decir que durante el fin de semana extra largo habrá dos días sin recolección, domingo y martes.



Romero recomendó a los vecinos “tener paciencia y colaborar con la recolección para no generar la acumulación de bolsas de residuos”.



Tras ello, dio cuenta que en invierno “baja mucho el consumo y por ende el bulto de residuos, pero generan inconvenientes las ramas y hojas” porque la gente los sigue depositando en los contenedores lo cual no está permitido. “Hay que llamar al 147 y solicitar el retiro”, remarcó.



Por su parte, Lucas Feltes, coordinador de la Secretaría de Servicios Públicos, recordó que desde el inicio de la pandemia se redujo el personal al mínimo y se van alternando los grupos de trabajo. Y contó que con el objetivo de evitar que junten muchos empleados en los horarios de ingreso y egreso, “solamente viene el chofer y sale a buscar al personal a sus domicilios. Luego los deja nuevamente en sus viviendas”.



Sobre el comportamiento de los vecinos durante los feriados, cuando la recolección se resiente, señaló que “el último feriado notamos que la gente colaboró. Siempre tenemos guardias mínimas en caso que colapsen los contenedores y no hubo necesidad de salir”.



Finalmente, adelantó que “estamos en proceso de compra de nuevos contenedores para ampliar el sistema de recolección lateral en avenidas principales de distintas zonas” de la ciudad. Elonce.com