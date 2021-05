Virtual Groove, es una banda que nació a fines de 2017 y se caracteriza por la fusión de lo electrónico, afroamericano y popular. El trío está compuesto por Nacho Barzola (voz principal, letrista y bajo eléctrico), Ariel Contreras (compositor, sintetizador y coro) y Santiago Lacombe (batería y coro).



“Nosotros queremos que nuestro nombre `Virtual Groove´ sea un estilo propio, es la búsqueda de la banda. Las canciones que vienen sonando, tienen una intención más orgánica”, expresó a Elonce TV Nacho Barzola.



Este jueves por la noche, en todas sus redes sociales, el grupo musical estrena una nueva canción.



En Elonce TV, la banda intepretó What you know, una canción propia estrenada en febrero de este año.

Nota completa en el video.