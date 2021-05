Se espera el anuncio de nuevas restricciones: la gente opina

Video: La gente opina sobre las nuevas restricciones que se anunciarían para frenar los contagios de covid

El presidente Alberto Fernández anunció a los gobernadores que habrá nuevas restricciones y pidió más controles a los mandatarios provinciales.



Mientras se esperan esos anuncios, Elonce TV hizo una breve encuesta para saber qué opina la gente sobre las futuras nuevas medidas para controlar los casos de coronavirus.



“Pensando en la gente se tendrían que tomar medidas más estrictas, que sea más duro el control, no veo demasiados cuidados, hay muchísima gente que no se cuida”, dijo un taxista. No obstante indicó que “como trabajador no me gustaría que se corte porque nos afecta un montón. Ya tenemos la experiencia del año pasado donde hacíamos uno o dos viajes por día”.



Sobre las clases presenciales, opinó que “tendrían que cortarse”.



Una joven que aguardaba en la terminal expresó: “estamos en una situación complicada, hay que apelar a que la gente tome conciencia y a su vez no me parece prohibir todo. Hay que darle mucho énfasis a la educación, no puede ser que los nenes no estén en la escuela hace más de un año. No todos pueden acceder a la virtualidad y tampoco es fácil que entiendan a través de una computadora”. Y agregó que atendiendo los niveles de pobreza la gente “tiene que seguir trabajando”.



Un colectivero de una línea interurbana, afirmó que los protocolos para el transporte “están funcionando. El pasajero se cuida un montón, viene con su barbijo y su alcohol en gel”. Y agregó que están a la expectativa por los anuncios nacionales, al tiempo que adelantó: “Nos están por dar nuevos servicios”.



Finalmente, un estudiante afirmó: “Las restricciones me parecen bien pero debe haber más control en esas medidas que se tomen; si las van a hacer que realmente se cumplan y no que solamente se mencionen”; y respecto a las clases entendió que “lo ideal sería que las presenciales sigan”. Elonce.com