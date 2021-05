Pese a la lluvia, se registraron largas filas en el Registro de Conducir

Las oficinas del Registro de Conducir de Paraná, permanecieron cerradas durante 48 horas debido a la caída del sistema que utilizan para trabajar.Con la reapertura, este juevesobservó aglomeraciones y largas filas de personas esperando bajo la lluvia. El problema se originó porque asistieron las personas que tenían un turno asignado para los días que estuvo cerrado. Cabe recordar que otorgan 160 turnos diariamente.“No sabía que durante dos días no iba a haber atención, en vez de mejorar, cada vez es más complicado”, dijo un hombre que aguardaba ser atendido, a“Tenía turno para hoy y no sabía que habían reprogramado los de días anteriores, cola está lenta y encima llueve”, sentenció una mujer que esperaba en la vereda bajo la lluvia.Por su parte, otra mujer destacó: “Tenía turno para ayer y cuando vine un hombre que estaba en la puerta nos avisó que no habia etención. No colocaron ningún tipo de cartelería, y hoy está repleto”.En tanto, una mujer que estaba esperando para ser atendida, dijo que “estoy esperando hace una hora y media, tenía turno ayer y no avisaron que iba a estar cerrado, es la segunda mañana que pierdo y nadie nos informó, hace cuatro meses pedí el turno”.Y destacó: “Estuve bajo la lluvia una hora, la organización es pésima, en un lugar municipal se supone que deberían cuidarnos y nos exponen a estas situaciones. Entiendo que se caiga el sistema, pero estas cosas se pueden avisar, porque tenían nuestros datos de contacto”.“Faltó comunicación porque estuvimos mucho tiempo en la lluvia, tendría que haber un lugar para que podamos resguardarnos. Comprendo a todas las personas que se quejan de la espera”, mencionó un médico que estaba esperando su turno para ser atendido.