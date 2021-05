Por el momento, frigoríficos garantizan el abastecimiento a las carnicerías

Horas después del inicio del paro ganadero que se extenderá por 9 días, desde una carnicería de Paraná indicaron aque “estamos hablando con los frigoríficos, pero no sabemos qué va a pasar, si se va a conseguir hacienda. Nos encontramos en un momento crítico”.No obstante, uno de los responsables del local “Los Gurises” confirmó que “hoy tenemos stock, pero no sabemos qué va a pasar. Desde el frigorífico nos dan tranquilidad”.Y afirmó: “Para el fin de semana lo tenemos garantizado. Después veremos lo que ocurre, seguramente será día a día”.“Las compras para el locro están muy bajas. La gente está recortando el presupuesto. Aunque el corte de cerdo es más económico que el vacuno, se nota la baja en las ventas. La gente viene, pregunta y en vez de pedir a granel, como hacían antes, ya no llevan por ejemplo para hacer un locro para 10 personas”, describió Charly.Y continuó: “En estos últimos meses se estiró la brecha. La gente se encuentra con que llega a la carnicería y al ver la diferencia de precios, optar por el cerdo”.Finalmente, manifestó que “un locro para cuatro personas estamos hablando de unos 500 o 600 pesos. Después hay que sumarle la verdura que tampoco se queda atrás”.