Covid-19: aumentaron las consultas e hisopados que se realizan en el Domagk

Desde hace unas semanas, desde el hospital San Martín de Paraná se derivan pacientes al Domagk de Bajada Grande con el objetivo de descomprimir la ocupación de camas para la atención de pacientes con coronavirus en el efector de mayor referencia de la provincia.la coordinadora de la guardia del hospital “Dr. Gerardo Domagk”, Flavia Pereyra.El hospital de Bajada Grande cuenta con seis camas, de las cuales, solo dos estaban ocupadas.“Se registra un notable incremento de consultas de pacientes respiratorios, tanto Covid como no Covid, lo que obliga a una mayor cantidad de hisopados”, indicó Pereyra en relación a los test rápidos y toma de muestra para PCR que se realizan en el Domagk, de hasta diez por día.En la oportunidad, aclaró que “el hisopado no se realiza de manera espontánea, sino que si el paciente tiene síntomas, primero debe pasar por la consulta médica, donde se define la necesidad o no de esta prueba”.“Quien tiene dolor de garganta o un poco de tos y que considera que es por el cambio de tiempo, esos son síntomas que obligan a descartar coronavirus mediante un hisopado”, alertó al respecto. En esa línea, reveló que “según lo que dialoga con pacientes, la mayor cantidad de contagios ocurren en asados, cumpleaños, reuniones con amigos”.