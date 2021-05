“Es el día de mayor saturación” en el hospital San Martín, dijo el director

El director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, alertó que este jueves “no hay una sola cama de UTI en el San Martín”, pero aclaró que “estamos saturados. No colapsados”, ya que la situación es “dinámica”.“Hoy es el día de mayor saturación. No tenemos camas de Terapia Intensiva y estamos viendo si podemos derivar pacientes para hacer lugar y rogando para que no lleguen nuevos”, señaló el profesional al programade radio UNER al describir la situación dinámica diaria del nosocomio, al tiempo que consideró quey que se “explica solo por la negación de un fenómeno. Sino debería ser por una estupidez generalizada y creo que no lo es”.“Es casi una obviedad el análisis de los números, porque era una crónica anunciada”. Pero resaltó que “el análisis de las causas a uno le sigue dando vuelta”, al hacer notar que la población “no acusa el impacto de las cifras, ya que no tiene un comportamiento distinto pese al crecimiento de casos”.En ese marco, reconoció su sorpresa e indignación “por la negación de la enfermedad que todavía existe en un sector de la población. No se quiere ir al nudo del problema”, enfatizó.En diálogo con, Bantar señaló que "la población tiene que saber que el sistema está saturado de pacientes críticos y moderados", pero resaltó que”.Y enfatizó: "La gente que se contagia es la que no está mirando ni leyendo lo que decimos para tomar conciencia".Las derivaciones se realizarían a nosocomios de ciudades cercanas porque “siempre hay que tener dos o tres camas libres”, comentó el profesional de la salud.Detalló que “se debe hacer lugar. Es una tarea ardua, cotidiana que requiere traslados de pacientes ventilados en ambulancias, que requieren recursos humanos y tecnología”, describió. Y recalcó: "Necesitamos la colaboración de la sociedad".Y admitió que empiezan a jugar otras cuestiones. “Por ejemplo, hoy tenemos dos camas de terapia intensiva ocupadas por dos pacientes intoxicados con monóxido de carbono, por un calefactor. Hay otras patologías que existen y son estacionales. Eso empieza a aparecer y a preocupar”.“El horizonte de esperanza es que ganemos con la vacunación”, expresó, pero insistió en que para que esto ocurra, hasta que se logre vacunar, “debemos disminuir la circulación”.Manifestó que hay gente que “realiza preguntas como si nunca hubiera escuchado sobre la pandemia. Pero más grave aún; lo vemos en eventos de carácter mundial como el fútbol, donde alguien tuvo un contacto estrecho, pero como el resultado del hisopado le dio negativo, se pone a jugar. ¿Acaso no sabemos que le tiempo medio de aparición de los síntomas son cinco días y que el hisopado negativo de un contacto estrecho el primer día no significa nada?”, se preguntó.Destacó que “no discutimos lo que tenemos que discutir” y señaló que “a partir de este fenómeno no se le puede pedir nada a la gente. Tampoco hay que demonizarla. Por alguna razón reacciona de esta forma y no resiste más un aislamiento voluntario, no tiene una conducta de solidaridad social, no tiene el impacto o no percibe la gravedad. A partir de ese diagnóstico, el Estado debe resolver”.“El virus no perdona las vacilaciones, cuando tomás medidas parabólicas y no las que deberías tomar, el virus se aprovecha”, describió el profesional.Se refirió a un estudio científico que comprueba que “la reapertura de escuelas, gimnasios o lo que sea, en medio de una escalada, acelera notoriamente los contagios”.Expresó que “lo que fuertemente sugerimos es que si no hacemos un parate total de la circulación de las personas en estos momentos, la película termina en este lugar”. Y en ese marco cuestionó enfáticamente los mensajes que dan cuenta de que “la gente no debe guardarse”. Y subrayó que la gente debe colaborar.