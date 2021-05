Reubicarán a las familias de Circunvalación y le construirán viviendas sociales

Reclamo de vecinos

Avanzan los trabajos de la Obra de Vinculación de la Ruta Nacional N° 12 con la Circunvalación de Paraná. En la traza se encuentra el barrio Illia, producto de las obras reubicarán a familias y le construirán viviendas sociales.Nicolás Parera Denis, subsecretario de Coordinación de Gestión, dialogó con, sobre el proyecto de las viviendas y los reclamos de vecinos del barrio Almafuerte que se “oponen al trasladado de las familias a calle Hernandarias”.El funcionario, expresó que “en la traza de circunvalación se encuentra el barrio Illia, que está amparado por la ley de barrios populares. Como se hace difícil su reubicación, Nación sugiere poder ubicarlos en un terreno lindero a calle Hernandarias y las vías del ferrocarril Urquiza”.“Son 68 familias relevadas que integran el barrio. No está previsto un traslado provisorio al barrio perteneciente a la comisión vecinal Almafuerte”, dijo en relación al reclamo de los vecinos. A la vez agregó que “la ley aparada por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), le da ciertas ventajas y seguridades a las familias. No pueden ser reubicadas sin el consentimiento de ellos y tiene que ser en las condiciones que la ley establece”.Al respecto comentó que “a través de la Secretaria de Integración Social de Nación, ofrece el financiamiento de un barrio para estas familias y sugiere el lugar. Elaboramos un proyecto y está en estudio por elaborarlo en el terreno lindero a calle Hernandarias”.Este miércoles, las autoridades se reunieron con integrantes de la comisión vecinal Almafuerte. “La idea fue explicarle el pre proyecto, en qué consistía y que no iba haber ninguna trasladado temporario. Le despejamos muchas dudas. Desde el municipio siempre estamos abiertos al diálogo, por eso ante el cuestionamiento de los vecinos, nos acercamos al barrio para hablar con ellos”, señaló., dialogó con los vecinos que integran el barrio Almafuerte.Carlos, un hombre que asistió a la reunión, comentó que “los funcionarios de la municipalidad, quieren relocalizar la gente que está viviendo la circunvalación. Hay gente que esta intrusada y aparentemente, lo quieren traer al barrio a un espacio verde que hace años gestionamos para plazas, centro de salud”.“Ayer nos desayunamos con unas máquinas que están limpiando el lugar para traer gente”, indicó.En tanto Pedro, otro vecino señaló que en el encuentro “se firmó un acta de que en los terrenos no se va a construir nada. La semana que viene, tenemos otro encuentro para ver si de Calle Antonio Bonell para el lado de las vías, tampoco se construye nada”.