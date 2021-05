Campaña solidaria en el Hospital Domagk para ayudar a diferentes merenderos

El hospital Gerardo Domagk de la capital entrerriana junto a 11 merenderos de la zona de Bajada Grande y Puerto Sánchez, largaron una campaña solidaria para ayudar a personas necesitadas.“La iniciativa surgió de la sala de vacunación. Todos los años realizamos una colecta, este año nucleamos a 11 merenderos y nos unimos para la campaña”, expresó aLorena Comas, del hospital.Los interesados en colaborar pueden acercar su donación de lunes a viernes de 9 a 15 horas en la sala de vacunación.Juntan: Ropa de abrigo, frazadas, calzados, útiles escolares, utensilios de cocina, pañales, alimentos no perecederos, leche, lana para tejer.En tanto otra enfermera, contó que “la semana que viene salimos a las calles con la campaña de vacunación. Ahí vimos la realidad de los chicos y de las personas, mucha gente no la está pasando bien. Ver esas situaciones, nos motivaron para largar la campaña”.“Más allá que desde la pandemia estamos al frente, siempre buscamos estar haciendo algo más y ayudar al otro. Siempre que podemos colaboramos y las personas de las zonas siempre nos reciben con mucho amor”, comentó.Por su parte, Sandra del Merendero “Cunita pescadora” de Puerto Sánchez, agregó que “hay mucha necesidad, cuando el rio baja, si las personas no lograron pescar, no tiene para comer. Muchas familias necesitan ayuda, porque viven el día a día”.“Todos los merenderos estamos iguales, recolectamos abrigos y frazadas. También reciclamos las donaciones, lo arreglamos, armamos algo nuevo y lo ponemos en condiciones”, finalizó Paola, integrante del merendero “Grillito Verde”.