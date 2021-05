Eventos sociales: “Somos un rubro olvidado porque no salimos a las calles”

La industria de los eventos sociales es una importante fuente de trabajo para muchos rubros. No generan ingresos desde días previos al aislamiento social, si bien tuvieron unos meses de “alivio”, aseguran que hoy en día están “en cero”. Raquel Oviedo y Gabriela Echague dialogaron con“Estamos pasando muy mal este tiempo, no tenemos trabajo. Estamos pasando un momento muy difícil económicamente, muchos colegas tuvieron que dejar sus emprendimientos porque era insostenible”, expresó a Elonce TV, Raquel Oviedo dueña de un servicio de catering.“Le pedimos al Estado alguna ayuda económica, para poder seguir adelante. Tenemos que seguir pagando impuestos y nos estamos endeudando. Es imposible poder afrontar todo estos porque no tenemos ingresos”, dijo.En tanto Gabriela Echague, ambientadora de eventos, agregó que “llevamos 14 meses de pandemia, los cuales los primeros fueron muy duros. Con el tiempo pudimos volver a de a poco, pero hoy en día volvimos a cero. Se está haciendo muy difícil, y en los eventos hay mucha gente que trabaja de esto”.“No tenemos colaboración de nada, queremos que nos ayuden con algo para poder subsistir”. Tanto Gabriela como Raquel, lograron reinvertirse, “pero es algo que hacemos continuamente y estamos cansados”, comentó la ambientadora.“Somos un rubro muy olvidado, como no salimos con cacerolas a marchar y estamos muy tranquilos. No nos prestan atención, son muchos meses y es insostenible la situación. Sentimos que no tenemos derechos”, remarcó.Por su parte, Raque señaló: “El sector gastronómico es muy amplio y está muy castigado. Estamos atados de mano y no podemos hacer nada. No queremos un crédito bancario, porque no podemos pagarlo, no tenemos ingresos. Queremos una ayuda para poder seguir subsistiendo”.“No vemos una expectativa a corto plazo. Llevamos un año así y vemos que va para largo esto”, finalizó.