Por desborde de cloacas, suspenden actividades en el Club Sportivo Urquiza

El Club Sportivo Urquiza de Paraná se vio obligado a suspender las actividades deportivas ante el desborde de cloacas que afecta seriamente las instalaciones de la entidad ubicada en calles Ameghino y Burmeister.Carlos Godoy, encargado de la institución, indicó aque el problema con los desbordes se registra desde hace más de un mes. “Hemos llamado tres veces a la municipalidad para que vengan a ver y hasta ahora no han venido nunca”.Los chicos no pueden practicar por el fuerte olor que hay por todos lados. El salón se llena, la secretaría también, es un desastre”, dijo para indicar que el origen del inconveniente sería “la rotura del caño mayor de la cloaca que revienta para adentro. Y la situación empeora cada día, no se puede estar”.Finalmente, Godoy afirmó que “decidimos suspender todas las prácticas porque es imposible venir y no se puede utilizar nada. Hasta que esto no se solucione no volverán las actividades”.