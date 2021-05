En el ingreso al túnel informan sobre las restricciones dispuestas en Santa Fe

A partir de este jueves en Santa Fe rige la prohibición a la circulación vehicular en la vía pública de toda persona que no realice actividades autorizadas y la actividad de centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.consultó en el puesto caminero apostado en el ingreso al Túnel Subfluvial del lado entrerriano cómo se trabaja en función a las nuevas disposiciones tomadas en la vecina provincia.“Se sigue trabajando bajo las medidas ordenadas por la superioridad de nuestra provincia y en consonancia con Santa Fe, se advierte a los conductores (sobre las restricciones) y se evacúan todas las consultas que nos hacen”, comunicó ael subcomisario Roberto Darío Umrein.El funcionario policial confirmó que “el tránsito está disminuyendo”. “Solo circulan los que lo necesitan, ya no se da el caso de que salgan a pasear o dar una vuelta. Los fines de semana sí, pero se respetan los horarios de las restricciones”, aclaró.En tanto, sobre Ruta 168 del lado santafesino, dos enfermeras controlan la temperatura y realizan test de anosmia a los conductores que ingresan a la ciudad. Hasta ahora no se detectaron casos sospechosos”, indicó la enfermera Carina Milocco al comentar que las pruebas se realizan de lunes a viernes para detectar posibles casos de Covid-19.