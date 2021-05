A un año de la bajante del río, cómo la reviven los pescadores de Puerto Sánchez

El 19 de mayo de 2020, el río Paraná registraba una altura de apenas 14 centímetros a la altura del puerto de la capital entrerriana. A un año de esas marcas históricas,recorrió Puerto Sánchez para consultarles a los pescadores de la zona cómo recuerdan la retirada del curso de agua.“La postal era una hermosura, para los que venían de afuera era sensacional cruzar el río desde una isla a la otra, y sobre todo en el verano, pero para los que vivimos de esto fue muy feo”, aseguró Luis aAl recordar que “en el ´67 los bancos de arena llegaron hasta el frente del túnel”, el pescador comparó que el río vuelve a estar en bajante, situación que para los lugareños “es muy mala porque no ayuda en nada, el agua está sucia y tiene mucho barro”.Y la nueva bajante complica a los pescadores de Puerto Sánchez los que, pese al frío y pronósticos de lluvias, salen igual a recorrer el espinel. “Está saliendo dorado, moncholo, amarillo, patí pero la gente no consume. Y además el precio del pescado no vale nada”, lamentó Luis.Según los registros de Prefectura a los que accedió, el Paraná marca 57 centímetros en el puerto de Paraná.