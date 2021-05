Sigue la campaña de vacunación contra el coronavirus en Paraná

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

En la mañana de este martes se registró una extensa fila de personas en el complejo hogar Eva Perón que aguardaban su turno para recibir la vacuna contra el coronavirus. La campaña sigue en marcha en el departamento Paraná y hasta el momento, según el monitor de vacunación del Ministerio de Salud se han aplicado 85.143 dosis.



En diálogo con Elonce TV, Olga, agente sanitario, contó que en el listado de ciudadanos diagramado para este martes tuvieron “611 personas con factores de riesgo” y también se aplicaba la vacuna a todos los mayores de 65 años con patologías previas sin turno.



La trabajadora recordó que para aquellos que no tienen turno “se exige un certificado médico. Cuando la persona se inscribe figura en la página los factores de riesgo”, señaló y recordó que “únicamente hipertensión en el certificado médico no es un factor de riesgo para covid”.



En este sentido, explicó que la hipertensión se incluye en factores cardíacos “pero cuando llegan con la constancia que dice sólo hipertensión no se los puede vacunar”.



“Está viniendo mucha gente”, agregó Olga y explicó que las largas filas se forman porque muchas veces vienen antes del turno asignado y tienen que esperar un rato. Ante las bajas temperaturas, se decidió instalar dos gazebos para los autos y un equipo en el interior del complejo. Para recordar Las patologías de riesgo prevalente para recibir la vacuna son:

- Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente)

- Obesidad

- Enfermedad cardiovascular

- Enfermedad renal crónica

- Enfermedad respiratoria crónica

- Cirrosis

- Personas que viven con VIH

- Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos

- Personas con discapacidad residentes de hogares, residencias y pequeños hogares

- Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad ACTIVA

- Pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico

- Personas cursando una TB activa

- Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria

- Síndrome de Down