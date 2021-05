Espacios ventilados: escuela asegura que es “complejo durante la mañana”

la Escuela Terán de Paraná trabaja durante la pandemia con burtbujas de diez alumnos por curso por los protocolos. Al respectó, la directora del establecimiento, señaló aque asegurar la ventilación genera “una situación muy complicada, es duro ver a los niños durante la primera hora. Antes los alumnos se calentaban con el uso de estufas y cuando dábamos el desayuno. Ahora como entregamos el bolsón esa leche no está y es algo que se siente”.“Le pedimos a los niños que no se saquen los gorros y guantes dentro del aula y si quieren pueden traer una frazada”, sostuvo.Asimismo, destacó que “los niños son muy respetuosos con el uso del protocolo, tienen los hábitos como algo natural, afortunadamente no tuvimos casos y las maestras no se han enfermado”.Sobre las clases, contó que “se extraña mucho todo, es una nueva forma de transitar la escuela, pero tratamos de enfocarnos en los cuidados, además de la parte pedagógica”.“Tratamos de usar la menor cantidad de papel posible, y lo utilizamos en el primer ciclo porque los chicos necesitan el material concreto. Todo se plastifica, es algo costoso y sale del bolsillo del docente”, detalló. Además, resaltó que “con algunos grupos organizamos traer cajas y que cada niño tenga una y coloque sus pertenencias ahí”.Y sumó: “Usamos entre 5 y 7 litros de alcohol por semana para la higiene de bancos, manos y puertas. Utilizamos fondos del Estado, el ultimo choque fue de 5.200 pesos y lo usamos solo en alcohol. Además, los niños traen el suyo y hay familias que donan”.Sobre el día de la Escarapela, dijo que “tratamos de darle mucho valor al trabajo en el aula, se vive diferente porque no está el encuentro grupal y el poder prepararse junto a la familia para una fiesta”.Particularmente al Día de la Escarapela “las docentes lo trabajan como un hecho que forma parte de la Semana de Mayo, y se realizan actividades de manera transversal dentro de las distintas áreas y rescatando la complejidad de cada grado”, culminó.