“Homofobia, Transfobia y Bifobia son expresiones de odio”, dijo militante trans

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad y la aceptó como una variación de la sexualidad humana. Es por eso que se conmemora el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia.



“La Homofobia, Transfobia y Bifobia, son expresiones de odio, no son fobias. Hoy, quiero pensar que es un día de lucha contra la deshumanización. Sigue faltando mucho para que las personas puedan llevar su vida como quieran y han pasado cosas muy negativas para este colectivo”, expresó a Elonce TV Macarena Cornejo, militante trans por los derechos



“Se siguen cerrando puertas a las posibilidades de adquirir derechos, que como personas y como humanos tenemos. Nosotros vivimos continuamente en un contexto que hoy todos están pasando: no poder vivir la vida como un desea. Todo el mundo hoy vive con limitaciones, nuestro colectivo vive así contantemente con limitaciones históricas que impiden nuestra manera de amar, de querer vivir”, dijo.



Y agregó que “no es un trabajo extra aceptar una disidencia, todo el tiempo estamos aceptando gente en nuestras vidas. Una vida en sociedad es tener expresiones totales de la libertad de cada uno, en cuanto eso no perjudique a nadie”.



Al respecto remarcó que “si se siguen teniendo esas expresiones de odio, no hacemos más que quitarles derechos a las personas a progresar, a tener capacidad de futuro, a entablar una relación sana, a tener vínculos cuidados. Aceptar a quien sea no tiene que involucrar un esfuerzo sobrehumano, al contrario, nos va a humanizar más”.



Al finalizar, señaló: “En este día, pido la real aplicación del cupo laboral trans en Paraná. Pido una ley nacional integral trans, por todos mis hermanos para que dejen de existir las diferencias. Reclamo derechos”. Elonce.com